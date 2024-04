Tamm kaotusest Levadiale: nii head meeskonda pole ma Eestis varem näinud

"Kukkusime terve meeskonnaga tervikult läbi, muud ei ole öelda midagi," rääkis eelmisel nädalal Eesti eest Soome võrku oma esimese koondisevärava löönud Kalju ründaja Alex Matthias Tamm Soccernet.ee-le suure kaotuse järel.

"Eesti kõrgliigas mängides ei ole ma nii head meeskonda näinud. Terve mängu olime rongi all, nende surve all," nentis Tamm. "Üldpildis nemad domineerisid ja meie ikkagi kukkusime lati alt läbi. Selgelt oli Levadia parem meeskond. See mäng tõi meid võib-olla nüüd maa peale tagasi. Me teame, kus me nüüd oleme ja mille kallal tööd teha," lisas ründaja.

Hooaja eel soosikuks peetud Levadia on hooaega alustanud viie võiduga, mis on tulnud väravate vahega 21:1. Kalju alustas hooaega kahe järjestikuse võiduga, aga loovutas seejärel punkte kõrgliiga uustulnukale Nõmme Unitedile. Kümne kogutud punktiga on Kalju tabelis teisel kohal, aga neist võib mööduda laupäeval Kuressaarega kohtuv Paide Linnameeskond.