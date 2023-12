Rohi laob naiskonnale vundamenti: soovin mängida võimalikult skandinaavialikku käsipalli

Kuu aega ametis olnud naiste koondise treener Ergo Rohi sai koondise esmakordselt kolmeks päevaks kokku detsembri lõpus. Kohale said tulla peaaegu kõik kutsutud, välja arvatud Lõuna-Koreas mängiv Alina Molkova. Päris mitu mängijat treenib ja mängib igapäevaselt välismaal.

"Minu ülesandeks saabki vaadata, mis seisus need välismaal mängivad mängijad on, ja kuidas nad sobituvad meie kodumaal mängivate mängijatega kokku. Ma arvan, et see tasemevahe ei ole ka nii katastroofiliselt suur. Mul ongi hea näha nüüd kõiki koos ja võrrelda neid omavahel," selgitas Rohi.

Sellest hooajast Austria klubis Füchse mängiv Gertu Jõhvikas tunneb, et on juba mõne kuuga teinud arenguhüppe. "Jaa, kindlasti. Just mul treener küsis ka, ma ütleks, et eriti kaitse poole pealt. Kuna ma ei ole kõige pikem ja suurem mängija, aga pigem kiiresti ja plahvatuslikkust on juurde tulnud," ütles koondise mängujuht.

Jaanuari alguses leiab koondisel aset ka Balti mere turniir Leedus, mis on noorele koondisele esimeseks tuleprooviks. "Ma arvan, et suuri ootusi ei hakka seadma, sest täitsa uus koondis on ja nii noored oleme veel kõik. Lihtsalt peabki treenima kokkumängu ja tiimitööd. Meil võiks ka kõigil olla see eesmärk, et just seda tiimitööd arendada meis kõigis," lisas Jõhvikas.

Rohi loodab Leedu turniiril koondist katsetada, kuid päris ilma eesmärgita sellele ka vastu ei minda. "Muidugi ma ei saa panna naistele kohe võidukohustust peale, aga selle laagri jooksul ma tahakski tutvustada neile oma mängustiili, mida ma sooviksin mängida nendega. Üldjoontes ma soovin mängida võimalikult skandinaavialikku käsipalli nendega, mis on siis kiire, tempokas, dünaamiline, samas ka agressiivne nii kaitses kui rünnakul," avaldas Rohi.