FOTOD | Teisipäeval avati TV10 Olümpiastarti hooaeg

Hooaja avaüritusel meenutati võistlussarja ajaloolisi hetki, tunnustati möödunud hooaja rekordipüstitajaid ning viidi läbi lõbusaid katseid teaduslaboris. Oma kogemustest rääkisid sprinterid Karl Erik Nazarov ja Miia Ott, kümnevõistleja Risto Lillemets, ujuja Ralf Tribuntsov, murdmaasuusataja Henri Roos, jalgpallur Kelly Rosen, ajakirjanik Marii Karell ning treener Maris Mägi.

Lisaks jagati auhinnad mullusel hooajal finaalis mitmevõistluses sarja rekordid püstitanud Hank-Gerhard Hausenbergile ning Marietta Verstile.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ütles, et sellest hooajast hakatakse Eestis fikseerima U-14 vanuseklassi rahvusrekordeid. "Väikese tärniga, et esimesel võitslusel pannakse alles tulemused edetabelisse. 1. jaanuarist fikseeritakse ära tolle hetke parim tulemus rekordina," ütles alaliidu president.

Teigamägi rääkis tulevast hooajast, mis tuleb tiitlivõistluste osas tihe. "Kui vaatame järgmist aastat, siis kergejõustikus on laias laastus kolm tiitlivõistlust - sisemaailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused Roomas ja olümpiamängud Pariisis. Natuke keeruline hooaeg, kuna EM toimub kevadel. Meie kümnevõistlejad peavad enda võistlusgraafikut väga täpselt sättima. Eriti need, kes tahavad mõlemal võistlusel võistelda," ütles Teigamägi. Ta lisas, et loodab olümpiamängudel näha Eesti koondises vähemalt kümmet kergejõustiklast.

53. hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 2. detsembril Võrus ja sari kulmineerub 13.-14. juuni peetava mitmevõistluse finaaliga, mis toimub esmakordselt Jõhvis. Lisaks vabariiklikele etappidele on kavas ka maakondlikud eelvõistlused, mida aitavad läbi viia erinevad spordiklubid entusiastlike treenerite, juhtide ja lapsevanematega. Uue hooaja maakondlikud eelvõistlused stardivad novembris.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ütles, et Olümpiapäeva tähtsus väljendub väikeste spordifännide silmades. "Kui nad lõpetavad oma väikese jooksu ja saavad medali kaela, kus on olümpiarõngad, diplomi ja särginumbri - see on hindamatu," ütles Sukles.

"Kõige ehedam mälestus on see, kui seisin Kuressaares vehklemisraja juures neli tundi. Kui tuli juba kolmandat korda tagasi väike poiss, kes oli lühem, kui see relv, mida ta käes hoidis. Talle meeldis see nii palju," lisas olümpiakomitee peasekretär. "Siis mõtlesin, et me teeme õiget asja. Me toome väikesed lapsed ja nende vanemad spordi juurde"

Uuel hooajal on vanemas vanusegrupis starti taas oodatud 13-14-aastased poisid ja tüdrukud ning nooremas vanusegrupis kuni 12-aastased võistlejad. Koolitiimide registreerimine on neljapäevast alanud kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsemad juhendid.

TV10 Olümpiastarti on ETV2 ekraanil 7. detsembril kell 18.45.