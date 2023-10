Kaldvee ja Lill tõusid esinumbriteks õppefaasis

Reedel esmaskordselt maailma edetabeli esinumbriks tõusnud kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill tunnevad kõrgest kohast rõõmu, kuid tõdevad, et töö on alles pooleli.

Sel nädalal naasid Marie Kaldvee ja Harri Lill Kanada Grand Slam etapilt esikohaga. Turniiril alistati kõik vastased.

"Konkurents on muidugi tihedamaks läinud, seega meil on aina raskem mängida," lausus maailma esinumber Kaldvee ERR-ile. "Jääolud olid ka veidi keerulised, aga õnneks kohanesime tunduvalt kiiremini kui paljud vastased. Sellepärast tundusid skoorid kohati väga ühepoolsed, aga lihtsalt jääolud lubasid seda teha."

Eduka turniiri tasuks tõusid Kaldvee - Lill kohe värsket maailma edetabelit juhtima. "Ikka on tore olla tabelis kõrgel, see ei ole küll meie jaoks peamine, aga ikkagi nii väljapoole kui endale ka näitab, et tehtud töö on midagi väärt ja ka teised näevad seda," ütles Lill.

Kanada turniiri õnnestumine on seda olulisem, et tegelikult ollakse alles uue tehnika õppimise faasis uue treeneri käe all.

"Kaks kuud on treener treeninud juba, väga palju oleme tehniliselt juurde õppinud, väga palju nüansse, millele varem keskenduda ei osanud," kommenteeris Kaldvee. "Visketehnikat oleme saanud võib-olla isegi võrdsemaks omavahel ehk siis on kindlasti parem ja võrdsem mängida niimoodi."

Esimeste olümpiakohtade jagamine algab tuleva aasta aprillis maailmameistrivõistlustel. Just sinna on jõupingutuste teravik suunatud ja sellepärast otsustas alaliit ka uue treeneri leida. Valituks osutus Soome tipptreener Tomi Rantamäki, kes hindas kõrgelt just väljakutset viia väike riik olümpiamängudele. Tema sõnul antakse tehnikale väikest lihvi, kuid selle mõju võib olla väga suur.

"Asusime täitsa nullist libisemistehnikaga tööle - kuidas end pakule sättida, kuidas end sealt liikuma tõugata, mis toimub libisemise ajal, kuidas kivi lahti lasta," selgitas Rantamäki. "See kõlab ehk lihtlabaselt, aga mida rohkem mängija areneb, seda rohkem on võimalik leida pisiasju, mida paremaks lihvida. Kui mängijal on tugev tehniline põhi all, suudab ta ka pinge all väga häid viskeid sooritada."

"Tomi annab meile võib-olla seda, mis meil on varem paljuski puudu jäänud," täiendas Lill. "Meie baaskurlinguõpe ei ole Eestis alati olnud kõige kõrgemal tasemel, sellepärast ongi meil neid välistreenereid vaja. See on teinud meid juba paremaks ja kindlasti teeb veelgi."

Naiste Euroopa meistrivõistlused ootavad ees juba novembri keskel, Rantamäki juhendab ka naiskonda. Sel ajal, kui Kaldvee keskendub naiskonnaga võistlemisele, osaleb Lill segapaariturniiridel teise paarilise Karoliine Kaarega. Seejärel läheb taas lahti töö olümpiale pürgimise nimel.

"Kõige tähtsam on tegutsemislust ja rõõm," tähtsustas Rantamäki. "Kuigi töö, mida teeme, võib olla vaimselt raske, sest tuleb õppida uusi asju, võiks see siiski pakkuda nii palju naudingut, et kui olemegi olümpiamängudel ning käes on tähtis mäng ja pinge suur, siis see naudinguga tehtud töö pakuks vaimset tuge."