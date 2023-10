Eesti kurlingupaar tõusis maailma edetabelis esikohale

Eelmises edetabelis neljandal kohal olnud Eesti paar kerkis tänu võidule esimeseks. Neile järgnevad Kanada paarid Laura Walker – Kirk Muyres ja Jennifer Jones – Brent Laing.

Eesti kurlinguduo hooaja suurimaks eesmärgiks on pääseda läbi Eesti meistrivõistluste kevadisele MM-ile, kus jagatakse esimesi olümpiapunkte. "Tipus on konkurents väga tihe. Esimesed 10-15 võistkonda on väga võrdsed, seega peab olümpiale pääsemiseks igas mängus endast sada protsenti andma. Kui kõik õnnestub, siis võime võita. Tiitlivõistlused kannustavad kvaliteetsemalt treenima ja motiveerivad endast parimat andma," lisas Kaldvee.

Kanadas toimuv Grand Slami turniir Mixed Doubles Superseries on kuuest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Kvalifikatsioonivõistluste parimad pääsevad finaalvõistlusesse Kanadas Brantfordis. Eesti kurlingupaar võtab osa neljast kvalifikatsiooniturniirist.