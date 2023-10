Kaldvee ja Lill tulid Kanadas Grand Slami turniiri võitjaks

Oma alagrupis võitsid Kaldvee ja Lill kõik peetud kohtumised ning pääsesid veerandfinaali, kus kohtuti Rootsi kurlingupaariga Westman ja Ahlberg. Kohtumine lõppes eestlaste võiduga 6:4. Poolfinaalis oli Kaldvee ja Lille vastaseks Kanada kurlingupaar Reese-Hansen ja Chester, kelle üle saavutas Eesti kurlinguduo veenva võidu 9:3, võit vormistati kõigest viie vooruga.

Finaalis kohtusid eestlased Kanada kurlingupaariga Cotter ja Cotter. Mõlemad võistkonnad mängisid kohtumise esimestes voorudes liigseid riske võtmata, kuid eestlased panid oma sõna maksma neljandas voorus, röövides vastaselt koguni kolm punkti ning viiendas voorus veel ühe punkti lisaks. Kohtumine lõppes eestlaste 8:3 võiduga.

"Kanadas saame end proovile panna uute mängijate vastu ning see arendab väga hästi. Kurlingus loevad kogemused ning mida suurem on meie kogemus turniiride ja vastaste näol, seda tugevamaks muutume," ütles Marie Kaldvee.

Eesti kurlinguduo hooaja suurimaks eesmärgiks on pääseda läbi Eesti meistrivõistluste kevadisele MM-ile, kus jagatakse esimesi olümpiapunkte. "Tipus on konkurents väga tihe. Esimesed 10-15 võistkonda on väga võrdsed, seega peab olümpiale pääsemiseks igas mängus endast sada protsenti andma. Kui kõik õnnestub, siis võime võita. Tiitlivõistlused kannustavad kvaliteetsemalt treenima ja motiveerivad endast parimat andma," lisas Kaldvee.

Kanadas toimuv Grand Slami turniir Mixed Doubles Superseries on kuuest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Kvalifikatsioonivõistluste parimad pääsevad finaalvõistlusesse Kanadas Brantfordis. Eesti kurlingupaar võtab osa neljast kvalifikatsiooniturniirist.