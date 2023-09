Pavel Marin: Saaremaal on alati raske mängida

"Saaremaal on alati raske mängida. Kui ma ei eksi, siis viimasest kolmest mängust siin me ei ole punkte saanud, seega oleme väga õnnelikud, et täna tuli ära. Raske tööga, aga tuli", ütles Marin.

Kalju liigub tõusvas joones, olles viimasest neljast kohtumisest kolm võitnud ja ühe tiitlikaitsja Flora vastu viigistanud. Võit Kuressaare üle tõstis Kalju liigatabelis kolmandaks.

"Me ei mõtle pronksmedali peale. Meie jaoks on iga mäng nagu finaal. Juba valmistume järgmiseks mänguks, mis on ka kindlasti raske. Harju koduväljak on kunstmurul, sellega peab kiiresti harjuma. Praegu peame tänase mängu unustama ja edasi liikuma. Iga mäng on oluline ja finaali tähtsusega," lisas Marin.