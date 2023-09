Levadia sai punase laterna üle raske võidu

Levadial kulus 73 minutit, et Harju vastupanu murda ja Mollo Bessala väravast lõpuks 1:0 võit võtta. Levadia jäi seejuures teise poolaja lõpus kümnekesi, kui Ilja Markovskõi teenis ajaviivitamise eest kaks kollast kaarti.

"Esimesel poolaja võib-olla rapsisime natukene palliga, kaotasime liiga lihtsalt. Teisel poolajal läksime rahulikumalt, teadsime, et küll see värav tuleb ja Mollo üllatas nurga alt löögiga," rääkis Levadia poolkaitsja Nikita Vassiljev Soccernetile.

Võiduga tõusis Levadia uuesti tabeli tippu, Harju jätkab viimasel ehk 10. positsioonil. "Karikas veel ei paista. Kuttidel on väga palju motivatsiooni, nad tahavad tiitlit võita. Paljudel meist pole Premium liiga tiitlit ja kõigil on särts silmades, et see kätte saada," lisas Vassiljev.

Päeva teises kohtumises alistas Nõmme Kalju võõrsil FC Kuressaare 2:0. Kolmapäeval lähevad omavahel vastamisi JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond, Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora ja Pärnu JK Vaprus - JK Narva Trans.