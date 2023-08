Paide lõi Tammekale mõlemal poolajal kolm väravat

Kui mõlemas tänavu seni peetud kohtumises jätsid Paide ja Tartu väravad löömata, parandati see viga laupäeval kuhjaga: avapoolajal nägid pealtvaatajad koguni kuut ja teisel poolajal veel kolme tabamust.

Kevin Mätas viis 11. minutil Tammeka penaltist juhtima, Paide vastas 11 minuti jooksul kolme tabamusega, kui 16. minutil oli täpne Silver Alex Kelder, 21. minutil Siim Luts ning kuus minutit hiljem Karl Mööl.

Tammeka lõi seejärel kaks ilusat väravat, kui esmalt keerutas 37. minutil palli võrku Carl Robert Mägimets ning sisuliselt järgmisel rünnakul teenitud karistuslöögi realiseeris ligi 30 meetrilt hiilgavalt Artur Uljanov.

Teine poolaeg kuulus siiski võõrustajatele; Herol Riiberg sai 12 minutiga hakkama kübaratrikiga ning tagas Paidele lõpuks 6:3 võidu.

24 mänguga 32 punkti kogunud Paide tõusis vähemalt mõneks ajaks tabelis kolmandale kohale, 19 punkti peal olev Tammeka on jätkuvalt eelviimane ehk üheksas.

Vaata ja kuula, mida rääkisid peatreenerid ja mängu parimaks valitud Herol intervjuudes:

Enne mängu:

Paide Linnameeskond ja Tartu Tammeka on tänavu kohtunud Premium liigas kahel korral ja mõlemas mängus on jäänud väravad löömata. Sealjuures on mõlemad meeskonnad käesoleval hooajal enim kohtumisi viigiga lõpetanud – Linnameeskond 11, Tammeka 10.

Kumbki meeskond vajab tabeliseisu parandamiseks hädasti võitu ning võõrustaja rollis on sel korral Linnameeskond, kes pole maikuust saadik kodumurul kaotanud. Tammeka maitses viimati võõrsil võidurõõmu samuti maikuus, kui alistati Nõmme Kalju.

Liigatabelis paikneb Linnameeskond 29 punktiga kuuendal real. Tammeka on 19 punktiga üheksas.

Mängu peakohtunik on Grigori Ošomkov, abikohtunikud on Risto Eelmaa ja Tauno Rämson ning neljas kohtunik on Karl Kena. Videokohtunikena on ametis Kevin Kaivoja ja Jaan Roos. Avavile kõlab Paide linnastaadionil kell 17.00.