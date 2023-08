Floraga liitus Eesti noortekoondise väravavaht

19-aastane puurilukk kuulus seni Itaalia klubi Verona Hellase akadeemiasse. "Esindusmeeskonna väravavahtide osakonda oleme pikalt otsinud ühte noort, kes võiks juba pead kanda. Kaur Kivilaga oleme pikalt olnud kontaktis ja oodanud hetke, mil saab selgeks tema tulevik Veronas," kommenteeris Flora spordidirektor Norbert Hurt klubi kodulehe vahendusel.

"Meil on hea meel, et tänaseks on saanud temast meie mängija. Tegu on perspektiivika väravavahiga, kes on sirgunud tõsiseks noormeheks ja suhtub oma valitud teesse väga pühendunult," lisas Hurt.

Tartust pärit Kivilo on FC Santose ja JK Welco kasvandik. Eesti U-21 koondise rivistuses on Kivilal kirjas viis mängu, varasemalt esindas ta U-17 ja U-16 noortekoondiseid. Itaaliasse siirdus Kivila 2020. aastal ja läinud hooajal mängis ta laenulepingu alusel tugevuselt neljanda liiga (Serie D) klubis Carpi.