Jürgen Henn: viik on aus tulemus

"Usun, et oli põnev mäng. Aitäh kõigile, kes vaatama tulid. Publik tegi mängu igati mõnusaks," alustas Flora juhendaja Jürgen Henn. "Jäin meeste võitlusvaimuga rahule. Arvan, et viik on aus tulemus mõlemalt poolt vaadatuna. Eks ikka leiab midagi, mille üle norida ja täielikult ei saa rahule jääda."

Mängu parimaks valitud Levadia väravavaht Karl Andre Vallner tõdes, et kasutamata võimalused jäid kripeldama. "Ikka kripeldab. Teine poolaeg oli tegelikult meie oma. Avapoolajal oli meil raske, aga teisel poolajal oli tunda, et tuleb. Kui vastane sai punase, siis läks tunne veel tugevamaks, aga saime lolli punase vastu ja siis ei suutnud enam piisavalt võimalusi luua. Midagi jäi puudu," märkis Vallner.

Hooaja keskpaigaks on Flora 43 punktiga tabeliliider, Levadia jääb neist kahe punkti kaugusele.