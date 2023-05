Käsipallikoondise peatreener jättis lepingu lõppedes tuleviku lahtiseks

Eesti käsipallikoondise pühapäevase kaotusega Islandile sai otsa ka peatreener Thomas Sivertssoni leping ja kuigi Eesti jäi napilt aga kindlalt finaalturniiri ukse taha, on kaotusest tema sõnul paljugi positiivset kaasa võtta.

"Viimasel 15 minutil mängisime minu arvates väga hästi, võitlesime kaitses, leidsime rünnakul häid lahendusi. Olen mängijate üle tõesti väga uhke. Eesti käsipallile on see samm edasi, nii hästi pole me veel EM-i alagruppi lõpetanud," tõdes Sivertsson.

Rootslase käe all on viimasel viiel aastal koondise juurde tulnud palju noori järelkasvukoondisest, kellega on ühiseid laagreid korraldatud. Ta möönab, et oleks hea näha nende arengut järgmise kahe-kolme aasta jooksul.

"Noorte mängijate roll on meil aina suurem ja on näha, et nad ei karda mängides vastutust võtta. Eesti käsipalli tulevik näib kokkuvõttes helge, sest need mängijad on palju õppinud," sõnas Sivertsson.

Käsipalliliit kuulutab varsti välja peatreeneri konkursi. Kas Sivertsson kavatseb uusi nõudeid ja tingimusi arvestades uuesti kandideerida ning mis tema tulevikust edasi saab, pole talle praegu selge, sest tal on ka muid kohustusi, mida ei pruugi olla võimalik siinse tööga siduda.

"Töötan Rootsis käsipallikoolis 16-19-aastaste mängijate treenerina, see on mu põhitöö. Lisaks treenin Halmstadis esiliigaklubi. Neid töid on olnud päris hea koondisetreeneri ametiga ühendada, aga praegu ei tea, eks näis, mis saab," sõnas ta.