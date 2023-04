Johannson: mida aasta edasi, seda rohkem hakkame finaalturniiri nuusutama

Eesti meeste käsipallikoondis lõpetas EM-valiksarja 23:30 (10:17) kaotusega Islandile. Koondise kapten Martin Johannson usub, et Eesti on lähedal finaalturniirile jõudmisele.

"Mäng oli väga võitluslik. Kõik poisid võitlesid lõpuni välja. Lasime Islandil 30 väravat visata, mis pole üldse hull. Mina pead norgu ei lase. Rõõm oli näha, kuidas kõik võitlesid, aitasid teineteist ja elasid teineteisele kaasa. Island on tipptasemel koondis, aga andsime neile lahingu. Selle üle on hea meel," rääkis Johannson pärast mängu.

Johannson hindas Eesti esitust EM-valiksarjas kolmega. "Rahule saab jääda eeskätt tänase mänguga. Valiksarjale paneks koolipoisi hinde ehk kolme. Kindlasti jääb kripeldama võõrsilmäng Iisraeliga, mille oleksime pidanud võitma. Aga tundub, et mida aasta edasi, seda rohkem hakkame finaalturniiri nuusutama. Läbimurre peab varsti tulema," jätkas Johannson. "Noored poisid ei tohi laisaks muutuda, vaid peavad edasi töötama. Nad pole veel kuhugi jõudnud."

Kas kauaaegne kapten jätab koondisega hüvasti? "Me ei saanud finaalturniirile. Äkki siis veel ei saa lõpetada. Ma tõesti ei tea, eks lähinädalad näitavad. Praegu on kõik veel lahtine ja sõltub paljuski sellest, mis pereringis otsustame. Praegu on raske midagi öelda."