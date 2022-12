Lill turniirivõidust: oskame trennis näidatud mängu tuua tippkonkurentsi

Finaalturniiril, kuhu olid kutsutud maailma parimad segapaarid Euroopast ja Põhja-Ameerikast, eestlased vastastele palju võimalust ei andnud, alistades ka kaks maailma esikolmikusse kuuluvat kurlingupaari. Finaalis oli vastaseks maailma esinumber Šveitsist, kellest Kaldvee ja Lill said jagu tulemusega 11:2.

"Ma arvan, et kõik vastased on võrdselt tugevad ja seal ei ole väga vahet, kas on kolmas või kuues. Kõik esimesed 20 on väga tugevad, iga kohtumine peab olema sajaprotsendiliselt mängus ja lihtsalt need mängud kuidagi võitma," rääkis Kaldvee.

"Ma arvan, et see päev, kui mängisime poolfinaali ja finaali, oli meil väga hea," lisas Lill. "Loodetavasti neid häid päevi tuleb veel. Ma tõesti ei usu, et seal vastastel väga võimalusi oli. Mõlema mängu alguses olime väga tugevad, saime enesekindluse kätte ja vastaseid vastupidi see kindlasti häiris, et me mõlemas mängus esimeses voorus juba neli punkti saime. Neil ei olnud kuigi kerge."

Lill hindab lõppenud finaalturniiri üheks tugevaimaks võistluseks, kus ta on mänginud.

"Tiimide taseme poolest oli see isegi tugevam kui MM, mida oleme mänginud, aga meie jaoks on MM kindlasti erilisem tunne, oma riiki esindada. Aga sellise tiimisisese võistlusena see kindlasti kõige tugevam võistlus, mida olen kunagi mänginud ja seda enam on hea meel, et õnnestus võita," tõdes Lill.

Nüüd ootab ees väike jõulupuhkus, kuid juba jaanuarist on oodata tihedat võistlusgraafikut. Peale seitsmendat korda Eestis toimuvat segapaari MK-etappi veebruaris toimuvad ka kodused meistrivõistlused, kus eesmärk on kindlustada pääs aprillis toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

"Lähitulevikus ootab ees natuke trenni ja siis jaanuari lõpus on koos võistlus Rootsis, kus on MK-etapp. Siis on veebruari alguses Šveitsis üks võistlus ja Tallinna MK-etapp, siis tulevad Eesti meistrivõistlused," loetles Kaldvee.

"Eesti meistrivõistlustel on eesmärk võita ja pääseda MM-ile ja siis on oluline hea ettevalmistus. Eks me jätkame sama rada, mida oleme praegu käinud: võimalikult tugevad turniirid mängida ja võimalikult palju häid ja raskeid vastaseid saada, et MM-iks kõige paremini valmistuda. Aga MM on üks võistlus aastas ja selleks valmistumine on alati veidi erinev," sõnas Lill.

"Me oleme mentaalselt läinud palju tugevamaks ja võib-olla oskame ka head mängu, mida me trennis näitame, tuua tippkonkurentsi. See oskus, mis meis on alati olnud olemas, oskame seda õigel ajal paremini jääle tuua," kinnitas ta.