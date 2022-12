Eesti kurlingupaar võitis Kanadas Grand Slami finaalturniiri

Eesti kurlingupaar jäi Grand Slami finaalturniiri jooksul vastaste jaoks võitmatuks, alistades teel võiduni teiste seas ka kaks maailma esikolmikusse kuuluvat kurlingupaari. Kaldvee ja Lill hoiavad hetkel maailma edetabelis seitsmendat kohta.

Eesti kurlingumängija Harri Lill kommenteeris, et turniiri ajal mängiti väga tugevate võistkondade vastu. "Tegime mõlemad väga hea turniiri. Vastased olid maailma parimad, kuid palju võimalusi me neile ei andnud," ütles Lill. Marie Kaldvee lisas, et võit on eelkõige seni tehtud töö tulemus.

Finaalis tuli Eesti kurlingupaaril seista maailma esinumbri Šveitsi kurlingupaari Perret/Riose vastu. Esimeses voorus võitsid eestlased vastaselt neli punkti ning hoidsid mängus initsiatiivi, sundides vastast ka viimase kivi eelisega voorudes võtma ühte punkti. Kohtumine lõppes kuuenda vooruga, kus Kaldvee ja Lill võitsid taas neli punkti ning saavutasid kindla võidu tulemusega 11:2.

Turniiri esimeses kohtumises alistasid eestlased maailma edetabelis kolmandal kohal asuva Šveitsi kurlingupaari Rupp/Wunderlini ülekaaluka tulemusega 10:3. Mängu kindlalt juhtinud Kaldvee ja Lill võitsid teises voorus kolm punkti ja seitsmendas voorus neli ning ei jätnud vastasele võimalust enam kui ühe punkti võitmiseks üheski mängitud voorus.

Teises kohtumises oli Eesti kurlingupaari vastaseks Kanada kurlingupaar Weagle/Epping, kes asuvad maailma edetabelis kuuendal kohal. Kohtumine lõppes eestlaste 9:6 võiduga. Kolmandaks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Jones/Laing, kelle üle saavutati 8:7 võit. Poolfinaalis alistasid Kaldvee ja Lill Kanada kurlingupaari Armstrong/Stewart taaskord jätmata vastasele võimalust. Kohtumine lõppes eestlaste 10:1 võiduga.

Kõik tulemused on kättesaadavad siit.

Kanada MK-sarja Mixed Doubles Superseries finaalvõistlus toimus Kanadas, Toronto lähedal Brantfordi linnas. Grand Slami turniiri finaaletapile olid osalema kutsutud maailma parimad kurlingu segapaarid Euroopast ja Põhja-Ameerikast.