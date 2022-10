Sivertsson: ootasime ülirasket mängu, aga poistes on sisu

"Teadsime, et tuleb üliraske mäng, aga poistes on sisu," kommenteeris Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson pärast matši ERR-ile.

Rootslane tunnistas, et mingil hetkel hakati siiski väsima. "Kogu aeg oli võitlus. Aga nendes olukordades väsime. Isegi, kui meil on võimalus, siis järgmine ülesanne on saada värav. Lasime raisku võimalusi hoidmaks vahe väiksena. Aga üldiselt - väga hea võitlus."

Sivertssoni sõnul annavad kõik koondislased endast parima, aga tunda annab ka, et mõned pallurid - näiteks Mait Patrail ja Dener Jaanimaa - on puudu. "Areneme tiimina ja siis teeme ka tulemust," usub ta.



Eesti üks resultatiivsemaid oli viis väravat visanud Mihkel Lõpp. "Oma esitusega võib enam-vähem rahule jääda. Kaitses ei ole seda positsiooni väga palju mänginud - sealt tulevad mõned eksimused. Tiimiga võin üldiselt väga rahul olla," ütles ta.

"Praagid tulevad väsimusest. Paljud meist ei ole harjunud, et on kaks trenni päevas ja siis mängud," lisas ta ning nimetas koondise trumpideks rünnakuid, miinuspooleks aga kaitsemängu.

"Trumbid on kindlasti rünnakud. Oleme suure sammu edasi teinud. Suudame mängida sujuvamalt, pall liigub paremini," jätkas Lõpp. "[Kaitses] kaotame väga palju üks-üks olukordi ja abiga on raske."