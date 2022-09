Henn äärmiselt edukast nädalast: suured kiidusõnad meeskonnale

"Kahju, et lasime selle ühe värava, mis tegi lõpu natuke närviliseks," rääkis ERR-ile pärast mängu Flora peatreener Jürgen Henn. "Praktiliselt neil polnud võimalusi, peame üle vaatama, kuidas neil selles ühes momendis nii palju ruumi oli. Muus osas mängisime väga hästi. Vältisime rumalusi, mis sellistes mängudes lähevad kalliks maksma."

Flora on nädala ajaga teeninud kolm tähtsat võitu: eelmisel pühapäeval alistati 2:1 Paide, siis 2:0 Nõmme Kalju ja nüüd lähim jälitaja Levadia. "Suured kiidusõnad meeskonnale, aitäh neile, nad töötasid selle perioodi vältel väga keskendunult. Leidsime nende kolme mängu jooksul väga head mängu," tõdes Henn.

Tabelis suurendas Flora edu Levadia ees nüüd kümnele punktile, aga mängida on jäänud veel üheksa vooru. "Loomulikult teame, mis tabeliseis on, inimloomuses on see, et sinna vahest ikka vaatad. Üritame sellele võimalikult vähe keskenduda ja jätkata oma tööd samamoodi, nagu oleme seda seni teinud," kinnitas Henn.

"Võtmekoht on aastatepikkune töö: oleme väga palju vaeva näinud, väga palju treeningtunde sinna pannud. Arvan, et väärime seda, et nendes murdemängudes pikem kõrs tõmmata," sõnas mängu parimaks nimetatud Markus Soomets.