Levadia peatreeneri kohusetäitja: meie eesmärgid on endiselt kõrged

FCI Levadia peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojkovic kinnitas, et meeskonna eesmärgid on endiselt kõrged, kuid üleliia suuri muudatusi ta meeskonna koosseisus ega taktikas teha ei plaani.

Samuti avaldas serblasest treener klubile antud intervjuus, et uue ametiga kohanemine on käinud kiirelt, sest mängijad ja klubi on talle juba tuttavad. "Tean, mis ootused mulle on seatud ja esimesed päevad peatreenerina on näidanud, et sellise mängijate grupiga on kindlasti võimalik meie hooaja eesmärke endiselt täita," sõnas ta.

Peatreeneri kohusetäitja on positiivselt meelestatud, sest ollakse Premium Liigas tiitliheitluses ning ka eurosarja mängud on tulekul. "Peamine sõnum mängijatele on olnud, et elu läheb edasi ja laupäeval tõuseb taas päike," ütles Stojkovic.

Mängustiil jääb suures osas samaks, sest Stojkovic on rahul eelmise peatreeneri Marko Savici tööga. "Muudame detaile, aga tahame endiselt palju palli vallata ja hoida Levadia senist stiili," lisas Stojkovic.

Suuri muudatusi koosseisus uus peatreeneri kohusetäitja teha ei soovi. "Kui leidub mängija, kes sobitub nii iseloomu kui taseme poolest, alles siis oleme valmis temaga lepingut sõlmima," sõnas ta.

Lõpetuseks kinnitas Levadia peatreeneri kohusetäitja, et eesmärgid hooaja teiseks pooleks on kõrged. "Minu jaoks on prioriteet Eestis tiitli kaitsmine. Euroopas proovime Konverentsi liiga alagrupiturniirile jõuda, aga see saab olema väga keeruline," ütles Stojkovic.

Vaata ka täispikkuses videointervjuud (inglise keeles).