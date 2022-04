Eesti käsipallikoondis mängib kaks maavõistlust Leeduga

Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson kutsus koondisse 17 mängijat ja tegu on sel korral põneva kooslusega. Rivis on mitmed väga kogenud tegijad, aga samas ka neli noort debütanti ja ridamisi pallureid, kel kirjas vaid üks-kaks koondisemängu.

"Küllap sooviks mõlemad koondised jätkata MM-valiksarjas, aga alati ei lähe kõik nii, nagu tahame. Mängud Leeduga on meie jaoks suurepärane võimalus. Ühest küljest saame valmistuda sügisel algavateks EM-mängudeks, ent samas anda võimaluse noortele ja seeläbi hoolitseda rahvuskoondise tuleviku eest," kommenteeris Sivertsson.

"Kui Mait Patrail välja arvata, saame kasutada kõiki meie põhikaitsjaid, sest Austria vastu puudunud Armi Pärt ja Markus Viitkar on tagasi. Koos Martin Johannsoniga on meil seega olemas kogu joonemängijate trio. Dener Jaanimaa, Karl Toomi ja Alfred Timmo näol on ka tagaliini põhijõud kohal," lahkas koondise peatreener.

Kõige märgatavam eemalejääjate nimekiri on ääremängijate osakonnas, kus MM-valikmängude nelikust ei osale seekord keegi. Debütandid Sigmar Seermann ja Sander Sarapuu saavad kindlasti suure koormuse, aga Sivertssoni sõnul võivad ka Ilja Kosmirak ja veel üks uustulnuk, Sergio-Silver Kreegimaa äärel tegutseda.

"On väga tähtis, et noored saavad just kogenud meeste kõrval koondisekarastuse. Näiteks võib tuua, et Kosmiraki jaoks on need neli päeva koos Jaanimaaga treenida ja mängida ju hindamatuks kogemuseks," tõi Sivertsson välja seekordse paremsisemiste paari.

Koondise noorim liige on eelmisel pühapäeval 16. sünnipäeva tähistanud Pärnu käsipalli kasvandik Averi Hännile, kes igapäevaselt kaitseb esiliigas Viljandi Spordikool/Pärnu väravat. "Averi avaldas muljet jaanuarikuises talentide laagris ning nüüd saab ta Janne Ekmani käe all ja Armis Priskuse kõrval veelgi põnevama kogemuse," sõnas Sivertsson.

Eesti rahvusmeeskond sõidab Alytusse esmaspäeval ning kohtub kohalikus spordihoones Leeduga kolmapäeva õhtul kell 18 ja päev hiljem kell 13 algavates mängudes. Viimati oli Eesti Leeduga vastamisi seitse aastat tagasi Dobeles toimunud maavõistlusel, kui tehti 26:26 viik.

Eesti koondis maavõistlusteks Leeduga: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Karl Toom (HSC 2000 Coburg), Dener Jaanimaa (Daido Steel HC), Alfred Timmo (Fjellhammer IL), Markus Viitkar (Karjaa BK-46), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Sander Sarapuu (Põlva Serviti), Kermo Saksing (Põlva Coop), Mihkel Lõpp, Hendrik Koks (mõl Viljandi HC), Armis Priskus (HC Tallinn), David Mamporia, Sigmar Seermann, Sergio-Silver Kreegimaa (kõik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (mõl SK Tapa) ja Averi Hännile (Viljandi Spordikool/HC Pärnu). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp, delegatsioonijuht Priit Allikivi.