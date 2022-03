Voolaid: läksime võitu jahtima ja saime vastu nosplit

"Kalju kasutas oma võimalused hästi ära," rääkis ERR-ile Paide peatreener Karel Voolaid. "Me suutsime ohtlikke momente palju luua, aga lõppteravusest jäi puudu. Tuleb öelda, et pärast 2:2 seisu oleks võinud treenerina leppida, aga me ei tahtnud väga selle viigiga leppida, läksime võitu jahtima ja saime vastu nosplit. Tuleme tugevamana tagasi."

Paide jõudis mängu jooksul kaks korda viigistada, aga pühapäeval said neile saatuslikuks Kalju ründaja Alex Matthias Tamme kaks väravat.

"Esimene poolaeg oli meie poolt väga hea, kõik toimis nagu tahtsime," sõnas Tamm. "Teisel poolajal jäime natuke Paide surve alla, selle pealt tuli ka värav, aga see aasta on meil meeskonnavaim nii suur: me pingutame viimaste minutiteni ja seda oli täna näha."

"Tänavuse hooajaga on kindlasti näha, et oleme ühtne võistkond. Võib-olla eelmine aasta jäigi sellest natuke puudu, me ei läinud väljakule võib-olla ühise eesmärgi nimel. See hooaeg ei ole me ründefaasis enam nii etteaimatavad," tõdes Tamm.