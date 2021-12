Paide Linnameeskonna abitreeneriks sai Ats Sillaste

Sillaste juhendas alates 2016. aasta maikuust FC Flora U-21 meeskonda, esmalt abitreeneri rollis ja alates 2018. aastast peatreenerina. Aastatel 2017-2020 oli Sillaste Eesti U-21 koondise abitreener, seejuures peatreener oli kuni 2019. aasta suveni Karel Voolaid. Alates selle aasta algusest on Sillaste olnud Eesti U-16 koondise peatreener.

Mängijakarjääri jooksul esindas Sillaste üheksal korral Eesti U-21 koondist ja lõi ühe värava. Tugev side on tal ajaloost olnud ka Paide Linnameeskonnaga, kus aastatel 2010-2011 ja 2015 tegi Sillaste kaasa 61 Premium liiga mängus, lüües kümme väravat. Veel on ta meistriliigas esindanud Viljandi Tulevikku, Sillamäe Kalevit ja Tallinna Kalevit ning kokku löönud 185 mängus 16 väravat.

"Kui mulle pakuti kohta Paide Linnameeskonna treenerite tiimis, tegi see südame seest soojaks. Juba mängijana tundsin end siin koduselt, sest ümberringi oli palju häid ja edasipüüdlikke inimesi. Teeme kõvasti tööd ja vaatame, kuhu see meid kannab. Loodetavasti pakume Paide fännidele palju häid emotsioone ja meeldejäävaid hetki. Minul on, mida uuelt hooajalt oodata. Olen valmis," sõnas Sillaste.

Peatreener Karel Voolaid: "Treeninggrupi mängijate arv on suur ning mul on väga hea meel, sest Atsi näol on meil nüüd lisaks korralik täiendus, et igapäevane treeningprotsess toimiks efektiivselt ja vastaks professionaalse võistkonna standarditele. Ats on kõrge tööeetikaga, tugev teoorias ja praktikas ning omab meie treenerite tiimis töötamiseks vajalikke isikuomadusi."

"Mõistame jalgpalli Atsiga sarnaselt: on oluline, et meie esindusvõistkonna treeneritel oleks ühine ettekujutus sellest, kuidas me jalgpalli näeme ning kuidas me tahame, et meeskond mängiks. Minu jaoks on oluline ka see, et ta on töötanud ise nii abi- kui peatreenerina, oskab võtta rohkem vastutust ning mõistab hästi võistkonna arendamise protsessi põhimõtteid. Tere tulemast võistkonda Ats," lisas Voolaid.

Paide Linnameeskonna uue peatreeneri Karel Voolaidi taustajõududes jätkavad abitreenerina ka Erki Kesküla, väravavahtide treener Jüris Sahkur, fitness treener Andrei Veis ja füsioterapeut Riina Riisik