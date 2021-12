Lill: meie fookus on olümpia kvalifikatsiooniturniiril

Viimati võitsid eestlased Riias toimunud MK-etapi, alistades finaalis Läti esipaari. Enne seda said Kaldvee ja Lill kõrgetasemelisel Poola MK-etapil teise koha.

"See Läti maailma karika etapp oli meie jaoks väga edukas. Finaalis oli meil vastaseks Läti esindusvõistkond, kes esindab neid ka MM-i kvalifikatsioonis, mida me jaanuari alguses mängime. Nagu iga vastasega on nendega lihtsam mängida, kui oled neid juba korra võitnud. Turniirivõiduga üldiselt jäime väga rahule, kindlasti on see hea eeldus enne olümpia kvalifikatsiooni," ütles Lill.

"Üldine enesetunne ja mängu kvaliteet on tulemustega üsna ühte sammu astunud. Kui hooaja alguses lõpetasime veerandfinaalis ja saime maailma karika etapil viienda koha, siis nüüd viimased kaks etappi oleme mänginud finaalis. Vormi ajastusega on läinud hästi ning oleme etapilt etapile midagi parandanud. Täna oleme mängupildiga enam-vähem seal, kus me olema peaks. See hooaeg augusti keskpaigast alates on olnud täpselt selline nagu me seda ise näha oleme tahtnud. Me oleme palju asju muutunud võrreldes eelmiste hooaegadega, aga eks erinevate hooaegade jooksul oleme palju asju ka õppinud. Olümpia kvalifikatsiooni ettevalmistus on läinud täpselt nii nagu me oleks tahtnud, et see läheb, " räägib Lill.

Ühe muudatusena on Kaldvee ja Lill kasutanud sel hooajal spordipsühholoogi Snežana Stoljarova abi. Lille sõnul oli see arenguteel järgmine loogiline samm.

"Meie taustatiim läbi aastate on üldiselt kasvanud. Meid on aidanud füsioterapeut Sirli Hinn, meil on oma jõusaali treener ja nüüd on väga hea koostöö Snežanaga. Soov spordipsühholoogiga koostööd teha tuli kindlasti meie poolt. Me ei näinud väga suurt probleemi, vaid pigem nägime võimalust enda mängu taset tõsta. Kui me oleks teadnud varem, et sellest on nii palju kasu, siis me oleks kindlasti selle sammu teinud juba aastaid tagasi. Aga eks me oleme tiimina aastate jooksul arenenud ja taustatiimi areng käib sinna juurde. Me oleme Mariega mänginud nüüd koos päris mitu aastat. Mõnevõrra oleme me üksteisega harjunud ja omavahelise keemiaga ei pea me nii palju tööd tegema. Küll aga oleme väga palju tööd teinud mõtlemise ja kommunikatsiooniga," sõnab Lill.

Heade tulemustega on Eesti kurlingupaar tõusnud maailma edetabelis kümne parema sekka.

"Kurlingus on sisuliselt kaks edetabelit: riikide maailma edetabel ja tiimide maailma edetabel. Tiimide edetabel on eelkõige oluline selle jaoks, et mängida headel turniiridel ja nii ka meie puhul. Hetkel oleme tiimide maailma karika edetabelis esikümnes ja see tähendab seda, et kui on mingi hea võistlus ja me tahame seal osaleda, siis kindlasti me seal osaleda ka saame. Tõenäoliselt me sealt kümnendalt kohalt veel tõuseme. Riikide maailma edetabelis on Eesti praegu 16. kohal ja see sõltub puhtalt maailma meistrivõistluste ja olümpiamängude tulemustest," räägib Lill.

Nädalavahetusel algaval Pekingi olümpia kvalifikatsiooniturniiril osaleb 14 kurlingu segapaari, kellest olümpiapileti teenivad vaid kaks.

"Me oleme siis ühes seitsmeses alagrupis, kus meie vastu mängivad Soome, Jaapan, Korea, Läti, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid. Kui võtta ette maailma riikide edetabel, siis USA on viiendal kohal, Eesti on 16. ja Korea on kaheksas. Nii et pigem on meie vastased edetabeli koha mõttes meist kõrgemal, aga meil ei ole seal turniiril sellist võistkonda, keda me ei oleks kunagi võitnud või kelle vastu meil ei oleks võimalust. Jaapan on näiteks uus võistkond ja nende vastu me mänginud ei olegi. Korea võistkonda oleme me turniiridel edestanud," tõdeb Lill.

"Teise alagrupi favoriiti Venemaad me just Poolas veerandfinaalis võitsime. See on väga võrdne turniir. Kummastki alagrupist ei saa päris kindlalt öelda, kes edasi pääsevad. Olümpiale kvalifitseerumine on olnud meie viimaste aastate kogu töö eesmärk, mis muidugi ei tähenda, et me MM-i silmas ei pea. Aga kui me mängime järgmine nädal piisavalt heal tasemel, siis suudame me seda teha ka jaanuari alguses. Praegu on fookus puhtalt järgmise nädala turniiril," sõnab Lill.

Lille sõnul on Eesti kurling viimastel aastatel pikkade sammudega edasi astunud. Novembris võistlesid Eesti naiskond ja meeskond Euroopa meistrivõistlustel. Naised kaotasid küll kõik kohtumised ja meestel ei õnnestunud A-divisjoni tõusta, aga Lille sõnul peab arvestama, et Euroopas on kurlingu tase väga kõrge.

"Mina olen ikkagi optimist ja arvan, et see areng jätkub. Kuna Euroopas on tase võistkondade vahel väga tihe, siis see, et Eesti naiskond kukkus tänavu B-divisjoni ei tähenda, et naiskond oleks halb. Pigem vastupidi: konkurents on väga tihe. Ma arvan, et kurling on aina rohkem pildis ja aina rohkem inimesi hakkab sellega tegelema. Mul on seda ainult hea meel näha. Oluline on see, et inimesed tuleksid kurlingut proovima ja tutvuksid alaga," lõpetab Lill.