Olümpialootustega Eesti kurlingupaar pidi tunnistama Läti paremust

Eesti segapaar Harri Lill ja Marie Kaldvee osalevad Hollandis toimuval olümpiakvalifikatsioonis, kuid esimesed kaks mängu on eestlased kaotanud. Pühapäeval peetud avamängus jäi Eesti 6:11 tulemusega alla USA-le, esmaspäeval kaotasid Lill ja Kaldvee lisavooru järel Lätile 8:9.

Lisaks USA-le ja Lätile on Eestiga samas alagrupis Soome, Jaapan, Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa. Kaotuseta on alustanud Lõuna-Korea ja USA, kellel on vastavalt kolm ja kaks võitu. Soomel on kaks võitu ja üks kaotus, Jaapanil ja Lätil on üks võit ja kaks kaotust ning Eesti ja Uus-Meremaa pole võiduarvet avanud.

Pekingis toimuvatele 2022. aasta taliolümpiamängudele pääseb kümme parimat segapaari, kuid kaheksa kohta on juba välja selgitatud. Lisaks korraldajale Hiinale on olümpiamängudele koha kindlustanud Suurbritannia, Norra, Rootsi, Kanada, Itaalia, Šveits ja Tšehhi. Viimased kaks kohta selguvad olümpiakvalifikatsioonis.