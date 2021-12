Karel Voolaid: peamine ülesanne on hoida Paide tipus

"Protsess nägi välja pigem sellisena, et tuleb pikemalt ette valmistada nägemus. Selge see, et esmane sümpaatia oli olemas," lausus Voolaid intervjuus ERR-ile.

"Olen Paide tegemisi aastaid jälginud ja tunnen põhimõtteliselt kõiki inimesi, kes Paidel juhatuses. Tunnen isiklikult väga hästi presidenti."

"Seal kahtlust ei olnud minupoolset, aga pidin nägema vaeva ja tööd tegema, et esitada konkreetne nägemus. See juhatusele sobis," kirjeldas Voolaid protsessi.

Milline see nägemus on? "Kõige peamine ülesanne on hoida võistkond tipus," vastas Voolaid. "Peab olema läbimõeldud treeningprotsess ja kindel konkreetne mängufilosoofia."

"Loomulikult on klubil esitatud ka rida erinevaid teisi punkte. Ma arvan, et Paide oma arengus omab veel väga-väga palju potentsiaali."

Treenerite jaoks töö uue hooaja ettevalmistuseks juba käib. "Mina olen päris kaua puhanud. Mina töötan terve detsembri. Osade mängijatega alustame natuke varem, aga võistkond alustab kohe jaanuari alguses. Selleks hetkeks peame olema valmis ja selle nimel töö käib."