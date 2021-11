Eesti kurlingupaar võitis täiseduga MK-etapi

Finaalis alistasid eestlased Läti esindusvõistkonna Ieva Rudzite - Artis Zentelis tulemusega 6:4. "Meie jaoks see on oluline võit, sest sama võistkond saab olema meie vastane maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, kellega võistleme samas alagrupis," kommenteeris Lill.

Lätis toetas Eesti kurlingu segapaari spordipsühholoog Snezana Stoljarova. "Meie koostöö on sujunud väga edukalt ja tunneme, et ta on meie võistkonnale andnud väga palju abi. Viimase kahe MK-etapi head tulemused on sellele väga hea tõestus," lisas Lill. Novembris tõid Kaldvee ja Lill Poolas toimunud MK-etapilt hõbeda.

Poolas toimunud MK-etapi tulemusena tõusis Eesti kurlingu esipaar maailma edetabelis kümnendale kohale, "Võimalik, et Läti MK-etapi tulemus toob samuti tõusu, kuid see selgub lähinädalatel," sõnas Lill.

Riias toimunud MK-etapp oli Marie Kaldvee ja Harri Lille jaoks viimane rahvusvaheline võistlus enne 5. detsembril algavat Pekingi olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri. Kahe olümpiapileti eest asub võistlema 14 segapaari. 2022. aasta jaanuaris osalevad Kaldvee ja Lill ka maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, mis toimub 4.-10. jaanuaril Šotimaal Forfaris.