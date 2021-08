Vaprus võitles koduväljakul Paide vastu välja viigi

Tabelis kolmandal kohal olev Paide surus avapoolajal 524 pealtvaataja ees kodumeeskonda tugevalt, kuid juhtima läks hoopis Pärnu, kui Anton Krutogolov saatis 56. minutil madala löögi Mihkel Aksalu selja taha.

70. minutil viigistas Andre Frolov seisu ja kuigi Paide jätkas võiduvärava otsimist - näiteks lõi Henri Anier 90. minutil ilusa kombinatsiooni järel seitsmelt meetrilt latti - pidas Pärnu vastu ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Paide on 20 mänguga kogunud 40 punkti, sama palju on koos kolm mängu vähem pidanud Floral. Tabeliliidriks on 52 punkti kogunud Levadia. 15 punkti peal olev Vaprus kerkis tabelis mööda laupäeval üllatuslikult Flora alistanud Kuressaarest ja on kaheksas.

Enne mängu:

Sel hooajal on meeskonnad kohtunud omavahel kahel korral. Aprillis võttis Paide Henri Anieri kübaratriki toel Pärnus 3:1 võidu ning mais olid Paide võidunumbrid 2:1.

Tabelis on Paide hetkel 39 punktiga kolmas, kuid võidu korral tõuseksid nad Florast mööda ja oleksid ise FCI Levadia lähim jälitaja. Vaprus peab tabeli teises otsas võitlust püsimajäämise nimel, olles praegu 14 punktiga üheksandal kohal, kuid viigi või võidu korral oleks neil võimalik tõusta kaheksandaks.

Vapruse poolelt peab mängukeelu tõttu kohtumisest eemale jääma Tõnis Vihmoja, Paidel on sama probleem Deabeasil.