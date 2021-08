Indoneesia võitis sulgpallis puuduoleva kulla

Mõlemad duod olid poolfinaalis üle lõuna-korealannadest. Polii ja Rahayu alistasid Sohee Lee ja Seungchan Shini 2:19, 21:71 ning Chen ja Jia olid üle Soyeong Kimist ja Heeyong Kongist 21:15, 21:11.

Pronksiduellis said Kim ja Kong oma kaasmaalannadest jagu 21:10, 21:17.

Indoneesia mängijate edu tähendab aga seda, et riik on võitnud nüüd olümpiakulla igas mänguliigis. Varem oli selle saavutuseni jõudnud üksnes Hiina.

Tokyo mängude sulgpalliturniiril jäävad nüüd veel medalid jagada üksnes meesüksikmängus. Esikohamatšis asuvad vastamisi taanlane Viktor Axelsen ja hiinlane Long Chen, pronksimatšis Guatemala esindaja Kevin Cordon ja indoneeslane Anthony Sinisuka Ginting.