Aegade edukaim lauatennisist võitis teise järjestikuse olümpiakulla

Kõrgetasemelises finaalis alistas teise asetusega 32-aastane Ma kaheksa aastat noorema kaasmaalase Fan Zhendongi 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7). Pronksimatšis võidutses Saksamaa lauatennisist Dmitrij Ovtšarov, kes alistas Taiwani esindaja Lin Yun-ju 4:3.

Ka viis aastat tagasi Rios võidutsenud Ma on aegade parimaid lauatennisiste. Lisaks kahele individuaalsele olümpiakullale on tal ette näidata kaks meeskondlikku esikohta. Samuti on ta võitnud 12 MM-kulda ja üheksa maailma karikasarja esikohta.

Maailma esinumber on Ma olnud rekordilised 64 kuud (seejuures 34 järjestikust kuud alates 2015. aasta märtsist). Samuti on ta esimene mees, kes teinud kuldse slämmi, võidutsedes 2016. aastal kõikidel tiitlivõistlustel.