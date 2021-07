Koduigatsust väljendanud laskjad selgitasid olümpiavõitja lisavooruga

24-aastane sportlane oli parim ka õhupüstoli laskmises 10 meetrilt ja võitis koos Artjom Tšernoussoviga sama distsipliini segapaaride võistluses hõbeda.

Reedel lasid nii tema kui ka lõuna-korealanna Minjung Kim kõigepealt olümpiarekordi 38 punkti ja järgnenud lisalaskmises jäi peale Batsaraškina, kellest esimene samadelt mängudelt kolm medalit võitnud naislaskja.

"Ma satun lisalaskmistesse väga sageli ja jõudsin sinna taas, nii et mulle see meeldis," kommenteeris Omskis elav võitja. "Ma olen rahul, et võistlus on minu jaoks läbi ja saan koju minna."

Batsaraškinaga samal lainepikkusel oli ka võistluse alguses juhtinud, aga siiski esikohata jäänud Kim. "Minu ema praetud kartulid," vastas ta oma igatsuse kohta. "Ma olin üsna ärevil, aga samal ajal oli ka lõbus. Nautisin võistlust."

Pronksmedali teenis hiinlanna Jiaruixuan Xiao 29 silmaga.