Tokyo olümpia koroonanumbrid kasvavad

Jaapani pealinnas tuvastati ööpäevaga 3865 koroonajuhtumit ja kogu Jaapanis kasvas juhtumite hulk esimest korda üle 10 000.

Rahvusvaheline olümpiakomitee ja mängude korraldajad on väitnud, et nakatumiste kasvul ja olümpial omavaheline side puudub, kuid levik on tõusnud ka mängudega seotud inimeste seas.

Ööpäevaga leiti mängudega seotud inimeste hulgas 27 viirusega nakatunut, mis on samuti uus rekord. Nende seas on ka kolm sportlast. Kokku on alates 1. juulist mängudega seonduvalt tuvastatud 225 nakatumist.

Tokyos kehtib endiselt eriolukord kuni 22. augustini, aga kasvavate numbrite valguses oodatakse võimudelt senisest veelgi karmimaid piiranguid.