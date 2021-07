Nõmme Kalju äärepoolik liitus Viljandi Tulevikuga

Tallinna JK Legioni noortesüsteemis jalgpalliteed alustanud Demidov mängis noorteklassides veel ka Tallinna JK Auguri eest, kuni liitus seejärel 2017. aastal püsivalt Nõmme Kaljuga. Samal aastal tegi ta Nõmme klubi eest debüüdi Tipneri karikasarjas ja sai kirja esimese mängu Premium liigas. Kokku on Jevgeni Demidovil Premium liiga kogemust 15 mängu jagu.

Viljandi Tuleviku spordidirektori Sander Posti sõnul on Demidovi näol tegemist heade füüsiliste omadustega, korraliku tehnikapagasiga ning tööka jalgpalluriga. "On hea meel, et saime oma meeskonda juurde mehe, kes tahab siin olla, on kõrgelt motiveeritud, ja mis kõige tähtsam, tahab tööd rabada," kõneles Post. "Usun, et Ženja kasutab talle antud võimaluse Viljandis suurepäraselt ära ning toob siin oma parimad küljed esile. Soovin talle selleks edu."

Esimene võimalus Demidovit kollamustas särgis mängimas näha võib avaneda juba 28. juulil, kui Tulevik võõrustab Tipneri karika 1/32-finaalis neljanda liiga klubi Tallinna FC Olympic Olybeti; või 31. juulil, kui Premium liiga Lõuna-Eesti derbi matšiks sõidab Viljandisse Tartu Tammeka.