Ojamaa: meeskonnana liigume õiges suunas

"Ma ei ütleks, et see oleks ainult töövõit. Ainult kõva jooksmise ja võitlusega on raske võita mänge, on vaja ka palliga rahu ja kvaliteeti. Arvan, et see oli natuke mõlemat. Olen meeskonna üle uhke," ütles jaanuaris Floraga liitunud Ojamaa ERR-i stuudios. "Olen enda suhtes suhteliselt nõudlik, aga eelkõige esituse osas, mingi statistika pole mulle nii tähtis. Kõik võtsid mind Floras väga hästi vastu, mulle meeldib see töö, mida teeme igapäevaselt ja tunnen, et me meeskonnana liigume õiges suunas."

"Kui olla väga nõudlik meie mängu osas, siis periooditi mängisime väga hästi, periooditi tuli sellist lohakust sisse. Aga kui lööme neli väravat ja võidame, siis on raske olla väga kriitiline," lisas ta muheledes.

"Ideaalis tahad alati 90 minutit mängida väga hästi, aga teisel poolajal oli periood, mis lõi meid korraks rivist välja. Nad tunnetasid seda ja panid meile survet peale, mõned ärevad momendid tekkisid, aga suures pildis kontrollisime," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn. "Meie väga hea algus oli see, mis sai määravaks."

Henn lisas, et tema hinnangul ei tundnud Flora end pärast kindlalt võidetud avapoolaega liiga kindlalt. "Olime võib-olla liiga ärevad, kartsime, et teeme mingisuguse suure eksimuse ja laseme vastase mängu tagasi. Riietusruumis oli tunda, et keegi ei tahtnud [taset] alla lasta, võib-olla olime liiga ärevad, ülekeskendunud ja sealt tuli selliseid vigu ja natuke närvilisust," hindas Henn.

FCI Levadia peatreener Marko Savic ütles, et kaks poolaega olid erinevad ainult tulemuse poolest, tegelikult mängis Levadia mõlemal poolajal sellist mängu, nagu nad tahaksid mängida, aga lihtsalt tasemest ei piisanud esimesel poolajal.