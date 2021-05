Henn: usun, et meis on veel potentsiaali

"Esimesel poolajal olime alguses isegi paremad, meil oli initsiatiiv, aga ei suutnud võimalusi ära realiseerida. Flora lõi aga oma võimaluse ära," ütles Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev, kelle sõnul meeskonna praegusest tasemest ei piisa.

"Kalju pakkus väga võitlusliku ja hea tempoga mängu. Võib-olla esimesed 15-20 minutit alustasid nad natuke hoogsamalt, aga siis suutsime rohkem mängu kontrollida ja edaspidi neil väga võimalusi ei olnud," rääkis ERR-ile Flora juhendaja Jürgen Henn.

"On väga täthis, et suutsime lõpus sisu näidata ja selle värava üles leida. Oleks olnud väga valus viik," lisas Henn.

"Meil on veel palju tööd teha, uued mängijad ei ole võib-olla veel ideedega päris sajaprotsendiliselt kohanenud. Eelmise pundiga tegime kaks-kolm aastat tööd, et jõuda selleni, kuidas mängisime. Usun küll, et meil on veel potentsiaali," tõdes Henn.

Kohtumise parimaks valiti Flora noor kaitsja Markkus Seppik. "Mängime ühtse meeskonnana, kui üks kaotab duelli, tulevad teised talle kohe appi. Meil on kõige vähem mänge peetud, esimesed mängud olid veidi rabedad. Arvan, et iga mänguga läheb üha paremaks," rääkis Seppik.