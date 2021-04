Anier heast vormist: ega ma kardinaalselt midagi muutnud ei ole

Eesti rahvuskoondise ja Paide Linnameeskonna ründaja Henri Anier on viimase kümnekonna aasta vältel tõestanud korduvalt, et tervena ja heas vormis on ta ohtlik igale vastasele.

Märtsis lõi ta MM-valikmängudes Tšehhi ja Valgevenega kolm väravat, koduses Premium liigas on viimase 14 mänguga sündinud 13 väravat. Anier tunnistab, et alati pole tal kõik läinud nii ladusalt, aga praegu asjad sujuvad.

"Ega ma oma elus kardinaalselt midagi muutnud ei ole," lausus ta ERR-ile. "Jätkuvalt tööd teinud kõvasti ja iga mäng tahan väravaid lüüa. See toobki mulle hea enesetunde. Mulle meeldib väravaid lüüa ja vastupidi - mulle ei meeldi üldse mänge kaotada. Hetkel on mul hea flow, proovin seda nautida ja nii jätkata."

30-aastane Anier, kes on mänginud jalgpalli tosinas välisklubis, on korduvalt kokku puutunud ka mõõnadega. Sageli on raske vastata, millest nad tulevad, aga mentaalselt nad mängijat mõjutavad. Anieri sõnul tuleb tööd edasi teha ja uskuda.

"Ühtpidi on ta selline keeruline mäng. Võib-olla ta paljudele tundub lihtne. Seal on tegelikult nii palju pisinüansse, mis on ka jalgpallivälised ja väga olulised. Tuleb kogu aeg olla positiivne ja läbi trennis löödud väravate enesekindlust saavutada ja sealt mängule edasi viia."

Jalgpallurina näeb Anier piisavalt väljakutseid, aga praegusel keerulisel ajal on vaja liikuda päevakaupa. Laupäeval seisab ees mäng Kuressaarega. "Loomulikult on mul alati olnud oma ambitsioonid ja mõtted. Hetkel mõtlen homsele [tänasele] mängule ja sealt juba edasi. Vaatame, mis elu toob."