Nõmme Kaljuga liitus kogenud poolkaitsja

Mullu Läti kõrgliiga meeskonnaga FK RFS teiseks tulnud endine Valgevene U-21 koondislane on omale nime teinud ka Valgevene kõrgliigas. Pikakasvuline kontrolliv poolkaitsja on Valgevene kõrgliigas mänginud kokku 83 korda ning esindanud Vitebsk FK-d, Torpedo Zhodino ja Neman Grodno meeskondasid.

"Mul on hea meel, et sõlmisin Kaljuga lepingu. Kõik juhtus väga kiiresti ja olen tänulik klubi sooja vastuvõtu eest. Ka mängijad on mind hästi vastu võtnud ja tahan kiiresti meeskonda sisse elada, et üheskoos edu saavutada," ütles Babitšev Nõmme Kalju kodulehekülje vahendusel.

"Veel üks hoolikalt valitud täiendus, täpselt sinna, kuhu mängijat vajasime. Babitševi lisandumisega saame öelda, et meie meeskond on hästi kompleteeritud ja astume hooajale julgelt vastu," kommenteeris Nõmme Kalju president Kuno Tehva.

"Olles Kaljuga pea 15 aastat Premium liiga tipus püsinud ja võttes arvesse Eesti jalgpalli iseärasusi, tuleb meeles pidada, et mida kõrgemal seisame, seda tagasihoidlikumalt peame käituma. Oleme lahinguteks valmis," lisas Tehva.

Babitšev hakkab Nõmme Kalju esindusmeeskonnas kandma number 44 särginumbrit ja oma debüütmängu võib poolkaitsja teha juba 11. märtsil kui Kalju võõrustab karikamängus Viljandi esindusmeeskonda.