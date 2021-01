Tartu Tammeka kapten lõi käed Pärnu Vaprusega

Tammeka eest sai Tekko kaheksa hooajaga Premium liigas kirja 234 mängu, milles lõi 22 väravat, kirjutab Tammeka sotsiaalmeedias. Ühtlasi on pärnakas esindanud Eesti U-17, U-18, U-19, U-21 ja U-23 noortekoondisi.

"Olen väga õnnelik, et liitun klubiga, kus väikese poisina esimest korda jalgpallitrenni läksin. Suheldes klubijuhtide ja treeneritega tunnen, et siin keskkonnas väärtustatakse mind. Annan endast maksimumi, et suudaksime hooajaks püstitatud eesmärgid täita," sõnas Tekko Vapruse kodulehele.

Mõistagi jätkus Tekkol Tammekale sooje sõnu. "Tänane on olnud emotsiooniderohke päev. Ei olnud kerge jätta hüvasti mängijatega, treeneritega ja füsioterapeudiga, kellega oleme aastaid koostööd teinud. Mul on hea meel, et mu otsust mõisteti ning läksime sõpradena lahku. Usun, et Tammeka uus hooaeg on edukas, sest meeskonnal on rohkelt kvaliteeti nii mängijatel kui ka treeneritepingil. Soovin tänada siiralt kõiki, kellega Tammeka aastatel kokku puutusin," vahendab Tartu klubi endise kapteni sõnu.