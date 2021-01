Transi väravavaht lahkus klubist

Jalgpalliklubi Narva Trans teatas, et meeskonnast on lahkunud väravavaht Aleksei Matrossov.

Transi kasvandik Matrossov pidas esindusmeeskonna eest kokku 74 mängu, millest 27 olid nullimängud, vahendab Soccernet.ee.

Nädala alguses andis Transi mänedžer Konstantin Burdakov mõista, et klubi pakkus Matrossovile lepingupikendust: "tema tulevik on veel natuke lahtine. Meie oleme omalt poolt kõik sammud astunud, nüüd peab ta otsustama."

Matrossov on esindanud Eesti kõrgliigas ka Tallinna Levadiat ja Jõhvi Lokomotivi. Lisaks on ta mänginud Tadžikistani kõrgliigas Hudžandis. Nii Eesti kui ka Tadžikistani meistrisarjas on ta teeninud ühe hõbemedali.