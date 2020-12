Naiste koondise uus peatreener: naiste käsipall on jäänud meil tagaplaanile

Detsembri keskpaigas otsustas käsipalliliidu juhatus pärast mõneaastast pausi taas ellu kutsuda naiste rahvuskoondise, keda määrati juhendama nii Soomes kui ka Norras naisi treeninud endine meeste koondislane Taavi Tibar. Tibar võtab seda kui huvitavat väljakutset.

"Naiste käsipall on tõesti meil jäänud natuke tagaplaanile, kuid see naiste koondis võikski pakkuda meie tüdrukutele ja noortele sellise väljundi ja loodetavasti suurendada ka motivatsiooni jääda käsipalli juurde ja siis hakata seda naiste käsipalli sealt kasvatama," selgitab koondise uus juhendaja ERR-ile.

Tibar seab eeskujuks võrkpalli naistekoondis, kes lühikese aja jooksul edukaks tõusnud. Kuna noortetööd on Eestis hästi tehtud, on järelkasvu tulemas. Küsimus ongi, kuidas neid käsipalli juures edaspidigi hoida.

"Ma loodan, et läbi Audentese, läbi noortekoondise, läbi täiskasvanute koondise on võimalik jääda rohkem välisklubidele silma, misläbi tekib rohkem võimalusi minna välismaale ja seetõttu ka tõsta meie koondise taset ja anda neile see võimalus jätkata käsipalli juures."

Peaaegu kõik koondislastest mängivad praegu Eestis, välja arvatud Luksemburgis palliv Alina Molkova. Tibar loodab panna noortest ja kogenumatest mängijatest kokku hea koosluse.

"Ma tõesti loodan, et saan veel detsembri lõpus esimese kogunemise ära teha, et näha just Aliina Molkova mängu selles atmosfääris."