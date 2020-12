Taas ellu kutsutud naiste käsipallikoondise peatreeneriks sai Taavi Tibar

EKL-i juhatus kuulutas sügisel välja konkursi naiste koondise peatreeneri kohale ning valituks osutus Taavi Tibar. Tema abitreeneriks sai HC Tabasalu juhendaja Merit Moro, mentortreenerina hakkab tegutsema kogenud Ella Kungurtseva ning naiskonna juhiks sai veel üks ekskoondislane Sten Toomla.

"Konkursikuulutust nähes ja arvestades, et olen suure osa treenerikarjäärist töötanud naistega, mõtlesin sellele kohe. Naiste käsipall on Eestis veidi tahaplaanile jäänud ning koondise ellukutsumine toob kindlasti värskendust. Väljakutsed mulle meeldivad ja usun, et uues rollis saan vägagi põneva väljakutse," sõnas Tibar.

"Olles töötanud varem naiste käsipalli absoluutses mekas Norras, arvan, et mul on, mida panustada Eesti naiste käsipalli. Ka aasta Siuntio naiskonna peatreenerina Soomes õpetas ja andis palju. Ületasime mitmeid raskusi ning hooaja lõpuks võtsime maksimumi ja võitsime meistrivõistlustel pronksmedali," rääkis naiste koondise värske peatreener.

32-aastane Tibar on Viljandi käsipalli kasvandik, aga tulnud HC Kehraga nii Eesti kui ka Balti meistriks ning mänginud aastaid välismaal. Soomes olid tema tööandjaks Abo IFK, Porvoo Akilles ja Siuntio IF ning ühe hooaja pallis Tibar Norra tippklubis Stord IL Handball. Naiste ja noorte treenimist alustas ta juba mängijana, hooajal 2018/19 tüüris Siuntio naiskonna Soome liigas pronksile.

"Hetkel olen Tallinna meeste meistriliiga meeskonna abitreener ning mul on üle linna ka mõned noortegrupid. Sel aastal alustasin ka uute tüdrukute gruppidega, et ka sel moel panustada naiste käsipalli tulevikku," selgitas Tibar treeneritegevust kodumaal.

Eesti naiste koondis oli viimati koos kolm aastat tagasi, mil Martin Noodla juhendamisel mängiti ka kaks kohtumist Soomega. Põhjanaabritele jäädi toona Tallinnas 20:29 ja 27:33 alla. Eesti parimatena viskasid neis mängudes vastavalt 12 ja 13 väravat Alina Molkova ning Maarja Põldver-Treiman.

"Hetkel peaks koondise vedajaks kindlasti olema Alina Molkova, kes on meil hetkel ainuke välismaal mängiv naispallur. Aga ootan suurt panust nii Maarja Treimanilt kui ka Janeli Patraililt, kel samuti välisliigade kogemused. Noorematest tooks välja Polina Gorbatsjova, kelles näen suurt potentsiaali saada koondise üheks võtmemängijaks," hindas Tibar.

"Lähituleviku peamine ülesanne on harjutada naised mõttega, et Eesti koondis eksisteerib. Koduses käsipallis on suur mure, et naised lõpetavad varakult mängimise. Läbi koondise saame pakkuda väljundit ja lisamotivatsiooni ala juurde jääda. Noortele aga omakorda iidoleid ja eesmärki, kuhu pürgida," kirjeldas koondise peatreener.

"Eestis tehakse naiste ja tüdrukutega head tööd. Näiteks Reval-Spordis juba aastaid kogenud Ella Kungurtseva juhendamisel, aga peale on kasvamas noorem põlvkond, nagu Merit Moro Tabasalus või Kaupo Liiva Kehras. Põlva on kahjuks hetkel kaardilt kadunud, aga samas töötab Toomas Heinla nii Pärnus kui ka Kehras ning esmakordselt on Audenteses käsipallitüdrukud, kes seal Martin Noodla käe all harjutavad," vaagis Tibar hetkeseisu.