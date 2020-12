Kams Paide leegionäridest: kelle jätkamist soovime, siin ka jätkavad

Paide hoidis teisest tabelikohast kinni juba augustikuust, 19. voorust saadik. Hooaja lõpus mängiti üliolulises matšis Levadiaga 2:2 viiki ja seejärel oli hõbemedal sisuliselt kindlustatud.

"Mängisime Levadiaga selle mängu 2:2, me ei andnud punkte ära," rääkis ERR-ile Paide spordidirektor Gert Kams. "Seis oli täpselt sama. Ja isegi pärast Flora kaotust oli kõik meie enda kätes. Sageli on asjad halvad siis, kui kõik sinu enda kätes enam ei ole. Võrreldes eelnevate aastatega jäime sel aastal tegelikult Kaljuga plussi, Levadiaga plussi. Ainuke, keda me sakutada ei suutnud, oli Flora."

Esimene medal, esimene hõbe Paidele. Ja ka kindel eurosarjakoht, mida tänavu sai esimest korda proovitud ja millest õppetunnid kaasa võetud.

"Rahvusvahelised mängud on sageli need kohad, kus sa näed seda, mis sul veel vajaka jääb. Tegime sealt omad järeldused, vaatasime seda mängu üle, mõtlesime, kuidas, mis, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Sellepärast ongi hea tugevatega mängida, et siis sa saad mingid vastused enda tehtud tööle," selgitas Kams.

Hästi on Paidel õnnestunud ka võõrleegionäride valik. Kas neid õnnestub järgmiseks hooajaks hoida?

"Miks me sellega täkkesse oleme pannud, on head sidemed, hea skauting, hea taustatöö," tõdes Kams. "Kui see mängija siia tuleb, siis me juba teame tema tausta. Teame, kus, mis ja kuidas ta toimetanud on. See on väga tähtis. Need leegionärid, keda me tahame, et siin jätkaksid, siin ka jätkavad."

"Loomulikult me tahame kulla peale mängida, aga see ei saa olla ka selline kinnisidee, et peame ainult kulla peale mängima," rääkis Kams tulevikku vaadates. "See protsess peab olema ka jätkusuutlik ja minema mööda loogilist rada. Seda liigselt forsseerida ei ole võib-olla nii hea."