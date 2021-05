TV 10 Olümpiastarti juubelihooaeg algab 14. juunil Võrus

Koroonaviiruse leviku tõttu on veninud koolinoorte TV 10 Olümpiastarti sarja algus. 50. juubelihooaega tähistav noortesari saab avapaugu 14. juunil Võrus.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu viiakse sel aastal üksikalade üleriigilised finaalvõistlused erandkorras läbi kolmes etapis. Esimene etapp leiab 14. juunil aset Võru Spordikeskuses ja staadionil, teine etapp 20. juunil Pärnu Rannastaadionil ning kolmas 29. augustil Tartu Tamme staadionil. Finaal peetakse 3.-5. septembril Kuressaare staadionil.

Norme saab täita ka maakondlikel võistlustel: 1. juunil kell 15.00 algab Türi staadionil Järvamaa etapp, kell 15.30 Tartu ja Tartumaa etapp Tamme staadionil ja Raplamaa etapp Kohila staadionil. 2.-3. juunil kell 15.00 toimub Saaremaa finaal Kuressaare staadionil.

Erakordsetes tingimustes pole võimalik üleriiklike etappide vahele tavapäraseid pause planeerida. Seetõttu tuleb maakondlike võistluste korraldamisel lähtuda kohapealsetest võimalustest ja soovidest ning korraldada võistlusi ükskõik mitmes etapis, kasvõi üksikute alade kaupa, kirjutab Eesti kergejõustikuliit oma kodulehel. Vajaduse korral võib mitmevõistlused läbi viia enne üksikalade võistlusi. Tuleb jälgida ainult seda, et maakondlikel võistlustel oleksid alad läbi viidud enne, kui need on kavas üleriigilistel etappidel.

Kuidas pääsevad individuaalvõistlejad TV 10 Olümpiastarti finaalvõistlustele?

Normitäitmisel lähevad arvesse:

kõik TV 10 Olümpiastardi 49. ja 50. hooajal maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel saavutatud tulemused;

kõik 2020. ja 2021. aasta sise- ja välishooajal muudel võistlustel saavutatud tulemused tingimusel, et nende võistluste korrektsed protokollid on EKJL-le esitatud ja viimase kodulehel avaldatud. Normitäitmise tingimused:

60 m, 600 m ja 1000 m jooksudes, kaugus-, kõrgus- ja teivashüppes ning palliviskes arvestatakse kõigi võistluste tulemusi;

60 m tõkkejooksus arvestatakse kõigi võistluste tulemusi, kus tõkkevahed ja -kõrgused vastasid TV 10 Olümpiastardi antud vanuserühma omale või olid neist pikemad ja/või kõrgemad;

kuulitõukes ja kettaheites arvestatakse kõigi võistluste tulemusi, kus võistlusvahendite kaalud vastasid TV 10 Olümpiastardi antud vanuserühma omale või olid neist raskemad. NB! Kõigi individuaalvõistlejate puhul tuleb TV 10 Olümpiastardi finaalvõistlustele registreerudes koos registreerimislehega esitada teade selle kohta, millal, mis võistlustel ja millise tulemusega osavõtunorm täidetud on. Kõnealuse teate mitteesitamisel võistlejat osalema ei lubata.

Etappide toimumisaeg ja lisainfo on saadaval kergejõustikuliidu kodulehe kalendris.