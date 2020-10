TV 10 Olümpiastarti alustab 50. hooaega

Telesaated noortesarja etappidest jõuavad 50. hooaega järjest ekraanile ja nii saadete kui võistluste ainsaks ohustajaks on vaid koroonaviirus.

"Kui seal on piirangud, siis ma ei kujuta ette, et kuidas maskis peaks jooksma? See on asi, mida oleks väga raske meil hästi näidata, kui kõik on maskis. Muus osas kõik on väga hästi ja järgmine 50 aastat ootab," lausus ERR-i juhatuse esimees Erik Roose hooaja avaüritusel.

Juubelihooajale lükkas hoo sisse TV 10 peakorraldajate rahvusringhäälingu ja kergejõustikuliidu ning sarja toetajate vaheline mõttevahetus. Sarja peasponsor Kalev panustab sooviga, et üha rohkem noori Eestis liiguks ja nakatuks spordipisikuga.

"See TV 10 Olümpiastarti on meie spordi rohujuure tasandi platvorm," lausus Orkla Eesti AS-i juhatuse esimees Kaido Kaare. "Sealt hakkavad need noored arenema, neid treenitakse, mitte kõik ei saa olümpiavõitjaks, mitte kõik ei jõua ka maailma areenile, kuid kindlasti tuleb spordipisik ja tahe sporti teha."

Noorena spordirajal kogetava pingutuse ja tulemuse vaheline seos aitab hiljem ükskõik millises ametis tööd tehes kergemalt stressi taluda ja toob osalejad ringiga sarja juurde tagasi.

"Paljudest noortest, kes täna võistlevad, saavad tulevikus ettevõtete omanikud ja juhid ning potentsiaalsed sponsorid ka jätkuvaks 50 aastaks," lausus CoomorLander OÜ tootejuht Gunnar Ploom.

Suurte koolide seas võistkondlikku võitu kaitsma hakkavaid Tartu Tamme Kooli õpilasi otsustasid kooli vilistlased Estiko juhid Neinar ja Kristo Seli premeerida uue spordivarustusega. TV 10 Olümpiastarti sarjas ootab juubelihooajal noori üle poolesaja maakondliku eelvõistluse ja peakorraldajate suurim ootus on, et sponsorite kõrval kasvaks kohalike omavalitsuste aktiivsus, et linnad ja vallad aitaks senisest rohkem koolide võistkondi.



"Arutada oma spordiliitudes, oma kohalikul tasandil, kuidas oleks võimalik lähetatavaid koole parem toetada? Kas see siis on kooli enda varustus, transpordikulude katmine," ütles kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe.

EOK on saanud viimastel aastatel ROK-ilt erandliku loa viia olümpiapäev läbi just TV 10 finaali ajal, mitte ROK-i ettekirjutatud kuupäeval (23. juunil, kui on ROK-i sünnipäev).

"Tutvustasime ROK-ile, et mis asi on TV 10 Olümpiastarti," lausus EOK peasekretär Siim Sukles. "Vastus oli väga selge, et vau - selline asi! Tehke, millal tahate, kui saate nendega koostöös teha, siis tehke kasvõi talvel."

Koolitiimide registreerimine pole ametlikult veel alanud, kuid mitmed koolid on oma osalusoovi kergejõustikuliitu juba ära saatnud. 50. hooaja ootus on suur.