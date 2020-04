Bramanis peatreener Sivertssonist: ta ei tunne meie mängijaid piisavalt

"Tegelikult näen ikkagi, et ta ei tunne meie mängijaid piisavalt hästi," ütles endise koondise loots Käsipall24.ee podcast'is "Kahekordne".

"Matše tagantjärgi vaadates võib öelda, ta kasutab samu mängijaid liiga palju, ei varieeri koosseisuga piisavalt. Tema võimalusi ja kogemusi teades, ootasin palju enamat."

Eesti käsipallikoondis sai jaanuaris EM-valikturniiri teises faasis jagu Luksemburgist võõrsil 38:33 ja kodus 31:20. Eelnevalt oli koondis aga kaotanud Sivertssoni juhtimisel kaheksa korda järjest, sealjuures ka oktoobris MM-valikmängud Türgile (29:33) ja Belgiale (20:25).

"Ma ei tahtnud öelda, et Sivertsson on halb treener, kuid ta ei tunne mängijate võimalusi ja oskusi," jätkas Bramanis. "Kas rootslane on helistanud näiteks Kalmer Mustingule ja küsinud, kuidas on hetkeolukord?"

"Sama koosseisuga 60 minutit kaks matši järjest mängida ei saa. Minu meelest tuleks teha rohkem vahetusi."

Luksemburgist jagu saanud käsipallikoondise järgmised vastased peaks selguma 16. juunil toimuval loosimisel. Järgmise faasi läbimine toob koha EM-finaalturniiril.

