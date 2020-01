Käsipallikoondise peatreener: meeskonnana paremaks saamine on pikk protsess

"Muidugi on hea tunne," kommenteeris koondise rootslasest peatreener Thomas Sivertsson teist järjestikust võitu. "Me oleme mänginud heade meeskondadega ilma oma parima mängijata ja see (kaotused – toim.) oli normaalne. Meeskonnana paremaks saamine on protsess. Mul on hea meel, et mängisime ka kaitses paremini – olime esimesest mängust õppinud. Olen uhke ja õnnelik."

Millistes aspektides on peatreener meeskonda enim arenemas näinud? "Meeskonna jaoks polnud hea, et Mait Patrail ei mänginud, aga see andis teistele mängijatele võimaluse võtta vastutus – nagu näiteks Karl Toom, kes on suure potentsiaaliga. Alfred Timmo ja mitmed teised noored mängijad pidid valikmängudes võtma suure vastutuse."

Sivertssoni praegune leping lõppeb suvel. Kas rootslane jätkab ka sügisel koondise juhendamist? "Ma ei tea veel, aga naudin seda (treeneritööd – toim.). Vaatame, mis saab. Meil on veel kaks treeninglaagrit ja mulle meeldib meeskonnaga töötada."

Ka viis väravat visanud Mait Patrail jäi tänase mänguga rahule. "Võib öelda, et teine poolaeg saime oma mängu käima. Esimene poolaeg polnud rünnak kõige parem, ehkki kaitse isegi pidas. Otsustasime, et teisel poolel ei lähe enam lõikama, vaid kõik võtavad oma mängijat ja laseme neil tagant visata. Saime niimoodi kiirrünnakuid."

"Siin kodukohas on alati hea mängida. Väga hea publik oli taga. Mulle meeldib siin mängida ja siin on üks paremaid halle minu jaoks," jagus Patrailil kiidusõnu ka koondist toetama tulnud Põlva publikule.