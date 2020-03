Tammeka keskkaitsja jätkab karjääri Norras

"Meil on väga hea meel, et Akim valis Florö. See on üleminek, mille kallal oleme töötanud mitu nädalat ja lõpuks saame öelda, et nüüd on asi kindel," vahendab Soccernet.ee Florö spordidirektor Kim Solheimi sõnu.

"Ta on heade omadustega mängumees, kes on mänginud kõrgel tasemel. Olen kindel, et tegemist on kvaliteetse mängijaga," lisas Solheim ning ütles, et peatreener Frode Nybö usub, et Eesti kõrgliigas pallinud keskkaitsja annab neile palju juurde.

Eelmisel hooajal jäi Florö Norra tugevuselt kolmandas liigas 14 klubi seas seitsmendaks, kui 26 kohtumisega teeniti 35 punkti.

Sairinen esindas Tammekat kahe hooaja peale kõikides sarjades kokku 80 kohtumises ning lõi kuus väravat.

