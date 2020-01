Nikita Komissarov liitus Viljandi Tulevikuga

"Tean, et Tulevik on minu tegemistel juba pikemat aega silma peal hoidnud. Loodan, et täidan mulle pandud ootused," kommenteeris Komissarov Tuleviku pressiteate vahendusel.

"Meeskond on toetav, mind on siin kiiresti omaks võetud ja kokkumäng võistkonnaga paraneb iga treeninguga. Tahan tänavu klubi heaks palju tööd teha ja siinsele kodupublikule rohkem võite pakkuda kui see Tulevikul eelmisel aastal õnnestus," lisas ta.

Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post ei teinud saladust sellest, et soovis Komissarovit oma meeskonda juba mullu.

"Erinevatel põhjustel üleminek tookord teoks ei saanud. Nüüd on aga tehing lõpule viidud ja olen sellega väga rahul. Nikita sobib meie mängujoonisesse, ta on osav, tehniline ja hea väjakunägemisega mängija, keda meie keskväli ja ründeliin väga vajab," lausus Post.

Ründav keskpoolkaitsja Nikita Komissarov on Tallinna Legioni jalgpalliklubi kasvandik, kes liitus FC Flora noortesüsteemiga 2018. aastal. Mullu juulis siirdus Komissarov laenule FC Kuressaarde ja tegi seal oma kõrgliigadebüüdi, kerkides kohe meekonna põhikoosseisu, kus püsis hooaja lõpuni.

Erinevate vanuseklasside noortekoondistes on Komissarov Eestit esindanud 16 korral ja löönud ühe värava.