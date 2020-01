Eesti kurlinguvõistkond ei pääsenud noorte olümpiamängudel alagrupist edasi

Eesti noortel kurlingumängijatel tuli tunnistada Kanada, Venemaa, Hispaania, Korea ja Poola võistkondade paremust. A-grupis jäid Eesti noored viie kaotusega viimasele, 6. kohale. Lõpparvestuses jäi Eesti võistkond 21. kohale, kokku oli osalejaid 24.

"Kuigi head tulemust ei ole meie noortel sportlastel nende jaoks esimesel tiitlivõistlusel õnnestunud ette näidata, on kogemused, mida Šveitsist koju tuuakse, hindamatu väärtusega. Olen veendunud, et meie noorte mängijate võidud on veel alles ees," kommenteeris Eesti Curlingu Liidu juhatuse esimees Fred Randver.

Eestlaste esimene kohtumine Koreaga lõppes tulemusega 3:15, mäng Hispaania vastu lõppes tulemusega 3:9 ja Poolaga 3:9. Kohtumine Venemaaga lõppes tulemusega 8:4 ja alagrupi viimane mäng Kanada vastu tulemusega 10:2.

Eestit esindasid talvistel noorte olümpiamängudel Katariina Klammer, Natali Vedro, Henry Grünberg ja Romet Mäesalu. Võistkonna treener on Erkki Lill, lisaks aitas võistkonda kohapeal Eesti kurlingumängija Harri Lill.