Floraga liitus Itaalias mänginud Eesti noortekoondislane

Viimati Itaalia Serie C ehk kolmanda divisjoni klubi Rende Calcio hingekirja kuulunud 19-aastane poolkaitsja liitus Flora treeningutega kaks nädalat tagasi ning tegi kaasa ka eelmisel nädalal Šveitsis peetud treeningkohtumistes. Reedel sai asi ametlikuks ning Soomets sidus end järgnevateks hooaegadeks valitseva meisterklubiga, vahendab Flora kodulehekülg.

Soometsa kasvatajaklubiks on Tartu Santos, kus ta mängis alates noorteklassidest esiliigani, kuni liitus 2018. aasta algul Itaalia tippklubi Sampdoria noortemeeskonnaga.

Spordidirektor Norbert Hurda sõnul lisandub Soometsa näol Flora keskväljale väga tugev mängija. "Tegemist on füüsiliselt võimeka mängijaga, kes teeb meid tugevamaks nii kaitse- kui ka ründefaasis. Markus on väga töökas, pühendunud ja sihikindel, need on omadused, mis käivad kokku ka Flora väärtustega," sõnas ta.

"Mul on väga hea meel, et jätkan oma karjääri 12-kordse Eesti meistri FC Flora ridades. Klubi professionaalsus, siinsed tingimused ja keskkond on suurepärased, nii et ootan algavat perioodi põnevusega," lausus värske täiendus Soomets.

"Olen tänaseks paar nädalat meeskonnaga koos töötanud ja näinud, et siin kogetav on see, mida ma peale keerulist perioodi Itaalias vajasin. Trennide kvaliteet ning kiirus on väga head ja klubisisene konkurents kõva, aga see ongi edasiviiv jõud. Minu ülesanne on vaeva näha, ennast tõestada ja oma panus anda, et meeskonnal õnnestuks meistritiitlit kaitsta ning eurosarjas võimalikult kaugele jõuda," lisas Eesti noortekoondislane.

Numbriga 28 särki kandma hakkav poolkaitsja liitus Sampdoriaga 2018. aasta algul ning mängis selle noortemeeskondades poolteist aastat. Läinud aasta suvel liitus ta Tartu Tammekaga, saades Premium liigas kirja kolme mänguga kaks väravat ja ühe väravasöödu. Lühikeseks jäänud Premium liiga perioodi järel naases Soomets Itaaliasse, liitudes Serie C-s mängiva Rende Calcioga, kus tema arvele jäi vaid neli kohtumist. Eesti U-21 koondist on Soomets esindanud kaheksal korral ning löönud ühe värava.

Värskeimat täiendust võib Flora särgis näha juba laupäeval Sportland Arenal, kui Flora võõrustab hooajaeelses sõprusmängus Soome hõbedaklubi Turu Interit.