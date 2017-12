Saalihokinaiskonna kapten: surume oma mängu peale

"Ma ei oska isegi soovida, kumba vastaseks tahaks. Natuke kripeldab Saksamaa vastu, et tahaks revanši võtta kvalifikatsiooniturniiri 1:2 kaotuse eest. Poolaga pole nüüd mitu aastat mänginud. Viimane kohtumine oli 4:4. Mõlemad on sellised vastased, kui me oma kaitse- ja ründemängus õnnestume, siis ei ole probleemi."

"Mängud lähevad järjest raskemaks. Järgmisena tulevad juba tugevamate alagruppide vastased. Seal ei saa endale lubada rumalaid pallikaotuseid või mängijate valesti markeerimisi. Me vaatamegi Slovakkia mängu üle, kus need kohad siis olid, kus eksisime ja neid vigu enam endale ei luba."

Kokku viskas Eesti kolme alagrupimängu peale 23 väravat. Endale lasti lüüa 18. Viimane number on naiskonna kapteni Merli Süvari sõnul liiga suur. "Keskmiselt kuus väravat ühes mängus endale lüüa lasta on selgelt liiga palju. Seal peame end kokku võtma," lausus ta intervjuus Vikerraadiole.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel