Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

Rune realiseeris Bergsi vastu mõlemad oma murdevõimalused ja päästis ise kõik viis vastase murdepalli. Äralööke sai ta kirja 16 ja vastane 21, lihtvigu kogunes Runel 17 ja Bergsil 28. Kõikidest mängitud punktidest võitis Rune 67 ja Bergs 56.

Mõne aasta eest maailma edetabelis neljandal kohal olnud taanlane rebestas mullu Stockholmis Achilleuse kõõluse ja pidi seetõttu ligi aasta aega tenniseväljakult eemal olema.

"On eriline tunne pärast eelmist aastat Stockholmis tagasi olla. Otsustasin, et keskendun ainult headele mälestusele," ütles Rune, kes võitis Stockholmi turniiri 2022. aastal. "Minu füüsiline vorm on väga hea. Mul oli terve aasta aega selle kallal töötada. Tunne on hea ja loodetavasti nii see ka jääb. Liigun väljakul hästi ja iga mänguga läheb järjest paremaks," lisas ta.

Stockholmi turniir on vaatamata 250 kategooriale kohale meelitanud mitmed tippmängijad. Turniiri kõrgeim asetus kuulub maailma edetabelis 10. kohal olevale Taylor Fritzile ning endistest esikümne mängijatest on lisaks Runele võistlustules veel Casper Ruud (ATP 18.), Lorenzo Musetti (ATP 25.) ja Cameron Norrie (ATP 53.).

Rune läheb teises ringis vastamisi Miomir Kecmanoviciga (ATP 64.), kes sai 7:6 (4), 4:6, 6:4 jagu Arthur Rinderknechist (ATP 58.). Selle paari võitja kohtub veerandfinaalis kas Fritzi või Norriega.